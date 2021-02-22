22 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Yeni haftada ekonominin gündemi

Yeni haftada ekonominin gündemi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.02.2021 09:50
Güncelleme:22.02.2021 11:22
Ekonominin gündeminde neler var? Piyasalar ne durumda? Yeni haftada neler olacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Ekonominin gündeminde neler var? Piyasalar ne durumda? Yeni haftada neler olacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

HAFTANIN GÜNDEMİ

- BUGÜN KAPASİTE KULLANIM ORANI VE REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANACAK
- PERŞEMBE GÜNÜ EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANACAK
- CUMA GÜNÜ DIŞ TİCARET DENGESİ VERİLERİ TAKİP EDİLECEK
- KİRA VE HİBE DESTEĞİ ÖDEMELERİ YAPILDI
- CİRO DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Son dakika: Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Dolardaki düşüş sürer mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı SON DAKİKA: ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ? DOLARDAKİ DÜŞÜŞ SÜRER Mİ? UZMAN İSİM CANLI YAYINDA YANITLADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni haftada ekonominin gündemi
Yeni haftada ekonominin gündemi
Esnafta Mart sevinci!
Esnafta Mart sevinci!
Bakan Varank duyurdu: Rekor artış
Bakan Varank duyurdu: Rekor artış
Fitch bile gördü bizimkiler sessiz!
Fitch bile gördü bizimkiler sessiz!
Altında düşüş sürer mi?
Altında düşüş sürer mi?
Merkez Bankası'nın rezerv gerçeği!
Merkez Bankası'nın rezerv gerçeği!
Başkan Erdoğan devreye girdi! Sayısı artıyor
Başkan Erdoğan devreye girdi! Sayısı artıyor
Yiğit Bulut 140 milyar dolar açıklaması
Yiğit Bulut "140 milyar dolar" açıklaması
İstenmeyen mesaja dur deyin
İstenmeyen mesaja dur deyin
Altında düşüş sürer mi? İşte güncel altın fiyatları
Altında düşüş sürer mi? İşte güncel altın fiyatları
Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı
Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı
Faiz kararı ne anlama geliyor?
Faiz kararı ne anlama geliyor?
Daha Fazla Video Göster