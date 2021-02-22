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Yeni haftada ekonominin gündemi
Ekonominin gündeminde neler var? Piyasalar ne durumda? Yeni haftada neler olacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
HAFTANIN GÜNDEMİ
Ekonominin gündeminde neler var? Piyasalar ne durumda? Yeni haftada neler olacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
HAFTANIN GÜNDEMİ
- BUGÜN KAPASİTE KULLANIM ORANI VE REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANACAK
- PERŞEMBE GÜNÜ EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANACAK
- CUMA GÜNÜ DIŞ TİCARET DENGESİ VERİLERİ TAKİP EDİLECEK
- KİRA VE HİBE DESTEĞİ ÖDEMELERİ YAPILDI
- CİRO DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI