Yeni doğum teşvik paketi geliyor! 3 çocuğa asgari ücret kadar ödeme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta yaptığı en az üç çocuk çağrısının ne kadar önemli olduğu, TÜİK'in açıkladığı verilerle belgelendi. Genç nüfusumuzda ciddi oranda düşüş var. Hükümet bunun için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bir doğum teşvik paketi hazırlanıyor. En az üç çocuğu olan ailelere, asgari ücret tutarında destek verilmesi de gündemde.

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