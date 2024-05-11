Vergi kaçıranlar için çember daralıyor! POS cihazları için de hamle geldi! Binlerce kişiye ceza yağacak...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamının genişletildiğini belirtirken POS cihazlarından gerçekleştirilen tahsilatta hasılat kaydını yapmayan kişilere yönelik denetim başlattıklarını duyurdu. Bakan Şimşek "Gelir İdaresi Başkanlığımız, POS cihazlarından gerçekleştirdiği tahsilatın hasılat kaydını yapmayan 3 bin 662 kişiyi tespit etti. Bu kişilerin 5 milyar liralık POS hasılatının beyan edilmesi sağlandı." ifadelerini kullandı.

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