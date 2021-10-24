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Vakıfbank'tan 105-110-130 bin TL'ye araç satışı! İşte en uygun sıfır otomobili

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Giriş: 24.10.2021 14:21
Bankaların satışa çıkardığı araçlar fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Vakıfbank'ın güncellenen satılık araçlar listesine göre; 105 bin TL'den başlayan fiyatlarla araç alabiliyorsunuz. Bankanın internet sitesinde muhammen bedeli görüntülenen araçları almak için teklif vermek gerekiyor. En yüksek teklifi veren bu araçların sahibi olabilecek. İşte; araç almak isteyenleri ilgilendiren haber...
Vakıfbank’tan 105-110-130 bin TL’ye araç satışı!
Vakıfbank'tan 105-110-130 bin TL'ye araç satışı!
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