Ürküten rapor! Dünyanın yarısı aç… Pandemi ve savaşlar kimin işine yaradı? | ANALİZ

Dünyanın en büyük sorunlarının başında gelir adaletsizliği geliyor. Dünya Bankası verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık yarısı, günde 2 doların altında gelirle yaşamak zorunda. İngiliz sivil toplum kuruluşu OXFAM tarafından hazırlanan rapora göre ise dünyanın servetini 5 kişi elinde tutuyor. Peki bu adaletsiz gelir dağılımının önüne nasıl geçilecek? Detaylar A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberinde...

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