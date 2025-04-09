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Trump’ın vergileri Türkiye’ye fırsat! Tedarik rotası Türkiye’ye dönebilir

Trump’ın vergileri Türkiye’ye fırsat! Tedarik rotası Türkiye’ye dönebilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.04.2025 11:37
Amerika Birleşik Devleti Başkanı Trump'ın tarife kararı dünyada piyasalarda kara pazartesi yaşanmasına neden oldu ve borsalar çöktü. Yine kripto varlıklarda da büyük değer kayıpları yaşandı. Öyle ki pandeminden sonra böylesine bir çöküş yaşanmamıştı. Ekonomi dünyası, Amerika'nın getirdiği yüzde 50'lere dayanan ek vergiden sonra Türkiye'nin avantajlı çıkacağını ülkelerin yatırım rotasını Türkiye'ye çevireceğini konuşuyor.
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Trump’ın vergileri Türkiye’ye fırsat! Tedarik rotası Türkiye’ye dönebilir
Trump’ın vergileri Türkiye’ye fırsat!
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