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Trump vergileri sonrası piyasalar! Altında yükseliş durdu mu?

Trump vergileri sonrası piyasalar! Altında yükseliş durdu mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.04.2025 11:26
ABD Başkanı Donald Trump 185 ülkeye karşı ticaret savaşını başlattı. Çin ve AB karşılık vermeye hazırlanıyor. Piyasalar ise Trump’ın vergi savaşı ile adeta çöküşe geçti. ABD borsasında 3 trilyon dolar buhar oldu. Peki altında seyir ne yönde olacak? Piyasalarda dalgalanma ne kadar sürecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Prof. Dr. Abdülkadir Develi değerlendirdi.
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