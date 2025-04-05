Trump vergileri sonrası piyasalar! Altında yükseliş durdu mu?

ABD Başkanı Donald Trump 185 ülkeye karşı ticaret savaşını başlattı. Çin ve AB karşılık vermeye hazırlanıyor. Piyasalar ise Trump’ın vergi savaşı ile adeta çöküşe geçti. ABD borsasında 3 trilyon dolar buhar oldu. Peki altında seyir ne yönde olacak? Piyasalarda dalgalanma ne kadar sürecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Prof. Dr. Abdülkadir Develi değerlendirdi.

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