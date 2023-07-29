Trabzon Uzungöl'de turist yoğunluğu! Uzungöl'e hafta sonu turistler akın ediyor

Yerli ve yabancı turistlerin hafta sonu duraklarından biri de Trabzon Uzungöl oluyor. Uzungöl'de turist yoğunluğu yaşanıyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN