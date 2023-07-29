29 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Trabzon Uzungöl'de turist yoğunluğu! Uzungöl'e hafta sonu turistler akın ediyor

Trabzon Uzungöl'de turist yoğunluğu! Uzungöl'e hafta sonu turistler akın ediyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.07.2023 15:59
Yerli ve yabancı turistlerin hafta sonu duraklarından biri de Trabzon Uzungöl oluyor. Uzungöl'de turist yoğunluğu yaşanıyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trabzon Uzungöl’de turist yoğunluğu!
Trabzon Uzungöl'de turist yoğunluğu!
Rusya petrol üretimini kısıyor!
Rusya petrol üretimini kısıyor!
Türkiye’nin CDS notu belli oldu
Türkiye'nin CDS notu belli oldu
Zam pazarlığında artış ne olacak?
Zam pazarlığında artış ne olacak?
Emekli maaşlarına yönelik yeni açıklama
Emekli maaşlarına yönelik yeni açıklama
Borsada yükseliş sürer mi?
Borsada yükseliş sürer mi?
Yenilenebilir enerjinin payı artıyor
Yenilenebilir enerjinin payı artıyor
Fırsatçılara ceza yağdı
Fırsatçılara ceza yağdı
Altın yeni rekor kırar mı?
Altın yeni rekor kırar mı?
Haksız kazanca 361 milyon TL ceza
Haksız kazanca 361 milyon TL ceza
Borsada yeni açılış rekoru
Borsada yeni açılış rekoru
Kim ne kadar alacak?
Kim ne kadar alacak?
Daha Fazla Video Göster