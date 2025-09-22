22 Eylül 2025, Pazartesi

TOKİ’nin indirim kampanyası başladı! Şartlar neler? Yüzde 25 indirimden kimler faydalanabilecek?

TOKİ'nin indirim kampanyası başladı! Şartlar neler? Yüzde 25 indirimden kimler faydalanabilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2025 12:19
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı. Kimler yüzde 25 indirimden faydalanabilecek? Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi detayları anlattı.
