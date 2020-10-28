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THY'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için anlamlı video

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Giriş: 28.10.2020 17:53
Güncelleme:28.10.2020 18:06
Türk Hava Yolları(THY) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle anlamlı bir video yayınladı. Yarın yeniden başlıklı videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözüne vurgu da yapıldı.

23 Nisan'da Dünyanın En Büyük Bayrağı'nı gökyüzüne açan, oluşturduğu hatıra biletleriyle yaklaşık 10 milyon yolcu ile 19 Mayıs'ta Samsun'a "Dünyada En Çok Yolcuyla Gerçekleştirilen Saygı Uçuşu'nu yapan Türk Hava Yolları, Cumhuriyetimizin 97. yıldönümü için de anlamlı bir filme imza attı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "29 Ekim 1923 günü temelleri atılan Cumhuriyetimizin 97'nci yılını gururla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla anıyoruz. Cumhuriyetimizden 10 yıl sonra kurulan markamız da bayrağımızı göklerde dalgalandırma görevini layığıyla yerine getiriyor. Filmimizde de vurguladığımız gibi yarın da hep birlikte bayrağımızı daha ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğandan 29 Ekim mesajı: Hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 29 EKİM MESAJI: HEDEFLERİMİZE AYNI ŞEKİLDE ULAŞMAKTA KARARLIYIZ
Atatürkün Cumhuriyet ile ilgili sözleri! En güzel uzun, kısa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri... ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ! EN GÜZEL UZUN, KISA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI SÖZLERİ...

THY'den anlamlı video
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