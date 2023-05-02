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Teknoloji şirketleri için yeni teşvik sistemi

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Giriş: 02.05.2023 14:22
siber güvenlik, e-ticaret ve oyun sektörü ile ilgilenenlere proje bazlı teşvik sistemi geliştiriliyor. Ahmet Tunahan Şimşek detayları aktardı.
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