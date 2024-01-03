Tatil planı yaparken dolandırılmayın! Rezervasyon yaparken nelere dikkat edilmeli?

Tatil planı yapacaklara dikkat. Dolandırıcılar ünlü tatil sitelerini birebir kopyalayıp binlerce liralık vurgun yapıyor. Peki rezeravasyon yaparken dolandırılmamak için nelere dikkat edilmeli? İşte tüm detaylar...

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