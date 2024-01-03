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Tatil planı yaparken dolandırılmayın! Rezervasyon yaparken nelere dikkat edilmeli?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 16:06
Tatil planı yapacaklara dikkat. Dolandırıcılar ünlü tatil sitelerini birebir kopyalayıp binlerce liralık vurgun yapıyor. Peki rezeravasyon yaparken dolandırılmamak için nelere dikkat edilmeli? İşte tüm detaylar...
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Tatil planı yaparken dolandırılmayın!
Tatil planı yaparken dolandırılmayın!
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