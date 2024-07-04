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Sosyal yardım ödemeleri arttı! Sosyal yardımda rakamlar değişti| Bedelli askerlik ne kadar oldu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.07.2024 20:22
Memur ve emeklilerin zam oranları, haziran ayı enflasyonun belli olmasıyla birlikte netleşti biliyorsunuz. Ama sadece memur ve emekli aylıklarında olmadı artış. Yaşlı aylığı, engelli maaşı, evde bakım hizmeti gibi sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri değişti. Ayrıntılar A Haber’de…
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Sosyal yardım ödemeleri arttı!
Sosyal yardım ödemeleri arttı!
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