Sosyal yardım ödemeleri arttı! Sosyal yardımda rakamlar değişti| Bedelli askerlik ne kadar oldu?

Memur ve emeklilerin zam oranları, haziran ayı enflasyonun belli olmasıyla birlikte netleşti biliyorsunuz. Ama sadece memur ve emekli aylıklarında olmadı artış. Yaşlı aylığı, engelli maaşı, evde bakım hizmeti gibi sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri değişti. Ayrıntılar A Haber’de…

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