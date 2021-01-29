Son dakika: Rusya'ya ilk ihracat treni yola çıkıyor

Son dakika haberi... Rusya'ya gidecek olan ilk ihracat treni beyaz eşya yüküyle Ankara'dan yola çıkıyor. Aynı tren Çin'e de bor badeni taşıyacak. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

Rusya'ya gidecek olan ilk ihracat treni beyaz eşya yüküyle Ankara'dan yola çıkıyor. Aynı tren Çin'e de bor badeni taşıyacak. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya'ya ve Çin'e gidecek ihracat trenlerinin Ankara Gar'dan uğurlanması törenine iştirak edecek.