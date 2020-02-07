Son dakika: İstanbul'da toplu taşımaya zam! İETT İstanbul öğrenci akbiline zam geldi mi? |Video

İstanbul aylık akbil ve öğrenci abonman ücretleri oldukça merak ediyor. İBB tarafından ulaşım ücretlerine yapılan fahiş zam vatandaşları isyan ettirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı. 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni toplu taşıma tarifesinde ücretler sayfamızda yer almaktadır.

İstanbul aylık akbil ücreti ve öğrenci akbil abonman ücreti zammı açıklaması geldi. İBB'den yapılan açıklamada, "UKOME, yaklaşık 3 yıldır değişmeyen toplu ulaşım ücretlerinde maliyetlerdeki büyük artış nedeniyle yeni bir fiyat düzenlemesi yapma kararı aldı. 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni tarifede; tam elektronik bilet, öğrenci bileti, tam mavi kart ve öğrenci mavi kartı yeni fiyatları belirlendi.

YENİ FİYAT TARİFESİ

İBB'nin yazılı açıklaması şu şekilde:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı. 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni toplu taşıma tarifesinde; 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira olacak. 205 lira olan Tam Mavi Kart 275 lira, 40 lira olan Öğrenci Mavi Kartı ise 50 liradan satılacak.

Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde Tam Bilet Aktarma Ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi. Öğrenci Aktarma Ücretlerinde ise; birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak. Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi. Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira.

İBB Meclisi'nde kabul edildi: Ulaşımda indirimli kartların kapsamı genişletildi

Meclis'te alınan karara göre, liseden mezun olup üniversite sınavına girmiş ancak hiçbir bölüme yerleşememiş öğrenciler için kapsam biraz daha genişletildi.

Ücretli öğretmenlerde bu indirimden yararlanacak

Üniversite sınavına girmiş ancak hiçbir bölüme yerleşememiş öğrenciler indirimli kartlarını bir yıl daha kullanabilecek. Ayrıca toplu ulaşımda öğretmenlere uygulanan indirimden ücretli öğretmenlerin de yararlanması sağlandı.

65 yaş üstü vatandaşlara yoğun mesai saatlerinde yolculuk ücretli olacak

Şehir içi toplu taşıma araçlarından indirimli ya da ücretsiz yararlanan 60 ve 65 yaş üstü vatandaşların mesai yoğunluğunun yaşandığı sabah ve akşam saatlerinde bilet parası ödemelerini zorunlu hale sokacak yeni bir yasa geliyor.

Tam bilet parası ödeyecekler

Yakında Meclis'e sunulması beklenen taslak düzenlemenin yasalaşması halinde mesai başlangıç ve bitiş saatlerine yakın saatlerde 60 ve 65 yaş üstü vatandaşlar bu araçlara indirimli ya da ücretsiz binemeyecek. Bu araçları zorunlu olarak kullanmaları gerektiğinde ise 'tam bilet' parası ödeyecekler.

10.6 milyon vatandaşı ilgilendiriyor

Hesaplamalara göre, memur kenti olarak da bilinen başkent Ankara'da sabah mesai yoğunluğu 07:00-09.30 saatleri arasında, akşam ise 16:00 ile 20:00 saatleri arasında yaşanıyor. İstanbul'da ise bu yoğunluk daha uzun sürelere yayılabiliyor.

TÜİK'e göre, 60-64 yaş arasında 3 milyon 446 bin, 65 yaş üstünde de 7 milyon 186 bin olmak üzere toplam 10 milyon 632 bin vatandaşımız bulunuyor.

TURKUAZ TAKSİLERE SARI TAKSİYE GEÇİŞ İZNİ

UKOME'de görüşülen bir diğer konu ise turkuaz taksilerin durumu oldu. İstanbul'da 1 Haziran 2018'den itibaren başlayan uygulama ile sarı taksilerin yanı sıra üst segment (D) olan turkuaz renkte taksiler dönemi başlamıştı. Turkuaz taksilerde, sarı taksilerden yüzde 15 daha fazla ücret tarifesi uygulanıyordu. İstanbul halkının turkuaz taksiye ilgi göstermediğini belirten esnaf temsilcileri, sarı taksiye geçiş için izin istediler. UKOME'de alınan kararla İstanbul'da sayıları 350'ye ulaşan turkuaz taksilere, istedikleri takdirde sarı taksiye dönebilme imkanı getirildi.

MAVİ KART

İstanbulkart içine yüklenen fiyatı ve kullanım koşulları UKOME tarafından belirlenen aylık abonman yüklenerek kullanılan "istanbulkart"tır. Aylık yüklemenin yanında normal dolum yapılarak da kullanılabilen kişisel karttır..

İNDİRİMLİ Kartlar

Toplu ulaşımda uygulanan indirimli tarifeyi kullanmaya hak kazanan kişilere verilen kişisel kartlardır.