Son dakika: İşsizlik maaşları ve kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? İşte o tarihler... |Video

Son dakika haberi; İşsizlik maaşının ne zaman yatacağı araştırılıyor. İŞKUR tarafından başvuruları alınan işsizlik maaşı her ay vatandaşların hesabına yatıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayına ilişkin işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemelerinin erken bir tarihe alındığını duyurmuştu. Peki işsizlik maaşı ne kadar? Ödeme tarihi ve detaylarını A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında anlattı.

İşsizlik maaşının ne zaman yatacağı araştırılıyor. İŞKUR tarafından başvuruları alınan işsizlik maaşı her ay vatandaşların hesabına yatıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayına ilişkin işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemelerinin erken bir tarihe alındığını duyurmuştu. Peki işsizlik maaşı ne kadar? Ödeme tarihi ve detaylarını A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında anlattı.

İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMELERİ BAŞLADI

İşsizlik maaşının ne zaman yatacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. İŞKUR, sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda ödeme yapıyor. İşsizlik ödeneği başvurularını yapan ve belirtilen şartları taşıyan adaylar her ay bu maaşı alıyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 'Haziran ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 29 Haziran tarihinden itibaren hesaplara yatacak' dedi.

***Ödemeler TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor.





2020 YILI İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR? NASIL HESAPLANIR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir.

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.