29 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: İşsizlik maaşları ve kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? İşte o tarihler... |Video

Son dakika: İşsizlik maaşları ve kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? İşte o tarihler... |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.06.2020 14:40
Güncelleme:29.06.2020 14:57
Son dakika haberi; İşsizlik maaşının ne zaman yatacağı araştırılıyor. İŞKUR tarafından başvuruları alınan işsizlik maaşı her ay vatandaşların hesabına yatıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayına ilişkin işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemelerinin erken bir tarihe alındığını duyurmuştu. Peki işsizlik maaşı ne kadar? Ödeme tarihi ve detaylarını A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında anlattı.

İşsizlik maaşının ne zaman yatacağı araştırılıyor. İŞKUR tarafından başvuruları alınan işsizlik maaşı her ay vatandaşların hesabına yatıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayına ilişkin işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemelerinin erken bir tarihe alındığını duyurmuştu. Peki işsizlik maaşı ne kadar? Ödeme tarihi ve detaylarını A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında anlattı.

İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMELERİ BAŞLADI

İşsizlik maaşının ne zaman yatacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. İŞKUR, sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda ödeme yapıyor. İşsizlik ödeneği başvurularını yapan ve belirtilen şartları taşıyan adaylar her ay bu maaşı alıyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 'Haziran ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 29 Haziran tarihinden itibaren hesaplara yatacak' dedi.

***Ödemeler TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor.

2020 YILI İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR? NASIL HESAPLANIR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir.

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

İşsizlik maaşlarının ödeneceği tarihler belli oldu
İşsizlik maaşlarının ödeneceği tarihler belli oldu
Ev alacaklar bu tarihe dikkat
Ev alacaklar bu tarihe dikkat
Bakan Albayrak: Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor
Bakan Albayrak: Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor
Yıllık izni işçi mi işveren mi belirler?
Yıllık izni işçi mi işveren mi belirler?
Altın döviz ve borsada beklenti ne?
Altın döviz ve borsada beklenti ne?
Haziran ayında hızlı yükseliş
Haziran ayında hızlı yükseliş
Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli treni raylara iniyor!
Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli treni raylara iniyor!
Konut satışları geçen yıla oranla 15 kat arttı
Konut satışları geçen yıla oranla 15 kat arttı
Türkiye'den dünyaya 'güvenli tatil' mesajı
Türkiye'den dünyaya 'güvenli tatil' mesajı
Başkan Erdoğan'ın kıdem tazminatı açıklaması ne anlama geliyor?
Başkan Erdoğan'ın kıdem tazminatı açıklaması ne anlama geliyor?
Başkan Erdoğan'dan flaş kıdem tazminatı açıklaması
Başkan Erdoğan'dan flaş kıdem tazminatı açıklaması
Faizler düştü satışlar 5'e katlandı
Faizler düştü satışlar 5'e katlandı
Daha Fazla Video Göster