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SON DAKİKA EYT HABERLERİ | EYT'DE BİR YAŞ ŞARTI OLACAK MI? EYT'de gün, yaş ve yıl hesabı nasıl olacak?

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Giriş: 07.12.2022 10:00
Güncelleme:07.12.2022 10:00
Gözler Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak düzenlemeye çevrilmişken Külliye’de kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında EYT toplantısı düzenlendi. Peki EYT’de son durum ne? EYT nasıl olacak? EYT’de yaş sınırı şartı kalktı mı? EYT yaş sınırı nasıl olacak? EYT'de yaş hesabı nasıl olacak? 8 eylül 1999'dan önce çalışan herkes EYT kapsamında mı? EYT'de yaş hesabı nasıl olacak? 9 Eylül 1999'dan sonra çalışmaya başlayan EYT kapsamına girer mi? Merak edilen sorunların cevaplarını Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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