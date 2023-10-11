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Videolar Ekonomi Videoları SON DAKİKA | Ev hanımlarına EMEKLİLİK hakkı geliyor: Bakan Işıkhan tarih vererek duyurdu!

SON DAKİKA | Ev hanımlarına EMEKLİLİK hakkı geliyor: Bakan Işıkhan tarih vererek duyurdu!

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Giriş: 11.10.2023 00:51
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı canlı yayında özel açıklamalarda bulunarak, "Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek" dedi.
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