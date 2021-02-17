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Son dakika: Esnafa 40 bin lira ciro desteği

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Giriş: 17.02.2021 09:56
Güncelleme:17.02.2021 10:24
Son dakika haberi... 'Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı Ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlandı. Esnafa 40 bin lira ciro desteği verilecek. Peki kimler nasıl yararlanacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi... 'Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı Ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlandı. Esnafa 40 bin lira ciro desteği verilecek. Peki kimler nasıl yararlanacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika: Ciro desteği kararı çıktı! Kimler yararlanacak? Kaç lira ödenecek? Başvuru nasıl yapılır? Canlı yayında anlattı SON DAKİKA: CİRO DESTEĞİ KARARI ÇIKTI! KİMLER YARARLANACAK? KAÇ LİRA ÖDENECEK? BAŞVURU NASIL YAPILIR? CANLI YAYINDA ANLATTI
Resmi Gazetede yayımlandı! Kafe ve restoranlara destek ödemesinin detayları belli oldu RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! KAFE VE RESTORANLARA DESTEK ÖDEMESİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU
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