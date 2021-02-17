Son dakika: Esnafa 40 bin lira ciro desteği

Son dakika haberi... 'Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı Ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlandı. Esnafa 40 bin lira ciro desteği verilecek. Peki kimler nasıl yararlanacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi... 'Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı Ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlandı. Esnafa 40 bin lira ciro desteği verilecek. Peki kimler nasıl yararlanacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.