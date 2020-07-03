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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Altın döviz ve borsada beklenti ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? |Video

Son dakika: Altın döviz ve borsada beklenti ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? |Video

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Giriş: 03.07.2020 11:32
Güncelleme:03.07.2020 11:36
Son dakika haberi... Altın borsa ve dövizde beklenti ne? Altın almak için doğru zaman mı? Almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi. Son dakika haberi... Altın borsa ve dövizde beklenti ne? Altın almak için doğru zaman mı? Almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.
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