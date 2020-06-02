6 ay ödemesiz 10 bin TL tüketici kredisi neleri kapsıyor? |Video

Son dakika haberi; Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi destek paketi tüketicilerin yüzünü güldürdü. 6 ay geri ödemesi olarak düşük faiz ile verilecek olan 10 bin liralık tüketici kredisi hangi ürünleri kapsıyor? 10 bin liralık tüketici kredisi çeken bir vatandaş ne kadar faiz ödemesi yapacak? Faruk Erdem tüm detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi; Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi destek paketi tüketicilerin yüzünü güldürdü. 6 ay geri ödemesi olarak düşük faiz ile verilecek olan 10 bin liralık tüketici kredisi hangi ürünleri kapsıyor? 10 bin liralık tüketici kredisi çeken bir vatandaş ne kadar faiz ödemesi yapacak?

Faruk Erdem tüm detayları A Haber canlı yayınında anlattı. Erdem, tüketici kredisinin mobilya ürünlerinden, elektronik ürünlere hatta motosiklete kadar kapsadığını açıkladı.

10 BİN TL TÜKETİCİ KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU

FİRMA KATKI PAYLI TÜKETİCİ KREDİSİ

Bireysel müşterilerimizin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla;

30 BİN TL'YE KADAR TÜKETİCİ KREDİSİ

Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık %0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Anlaşma yapılan firmalar Bankaların web sitesinde yayımlanacak.

Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran'dan itibaren şubelerden yapılacak.