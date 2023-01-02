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Kaya Çilingiroğlu eski eşi için “çok utanıyorum” demişti! Feraye Tanyolaç'ın son hali olay oldu

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun evliliği aldatma nedeniyle bitmiş, Çilingiroğlu'nun ihaneti kendi ağzıyla itiraf etmesi o döneme damga vurmuştu. Yıllar önce "Kaya Bey Ferrariniz yeni mi?" sorusunu yanlış anlayıp kameraların önünde Hülya Avşar'ı aldattığı ortaya çıkan Kaya Çilingiroğlu'ndan yıllar sonra "Ferrari" itirafı geldi. Kaya Çilingiroğlu'nun sözleri sonrası ise Feraye Tanyolaç'ın son hali merak edildi.

Giriş Tarihi: 02.01.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 10:07
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Kaya Çilingiroğlu eski eşi için “çok utanıyorum” demişti! Feraye Tanyolaç’ın son hali olay oldu

1997 yılında evlenen Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, magazin camiasının en dikkat çeken çiftlerindendi. Fakat Kaya Çilingiroğlu'nun "Kaya Bey Ferrariniz yeni mi?" sorusuna verdiği yanıtla Avşar'ı aldattığının ortaya çıkması aşkı bitirdi.

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Kaya Çilingiroğlu eski eşi için “çok utanıyorum” demişti! Feraye Tanyolaç’ın son hali olay oldu

Muhabirler Kaya Çilingiroğlu'na "Kaya Bey Ferrariniz yeni mi?" diye sormuştu. Kaya Çilingiroğlu ise soruyu yanlış anlayıp "Siz nereden biliyorsunuz Feraye'yi?" diyerek Hülya Avşar'ı aldattığını itiraf etmişti.

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Kaya Çilingiroğlu eski eşi için “çok utanıyorum” demişti! Feraye Tanyolaç’ın son hali olay oldu

"HALA UTANIYORUM"

Çilingiroğlu bu konuya dair yıllar sonra Ensonhaber'de bir itirafta bulundu. Ünlü isim "İçkiden uzak durmadık, Allah çarptı. O görüntüleri hâlâ seyretmedim, hâlâ utanıyorum" dedi.

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Kaya Çilingiroğlu eski eşi için “çok utanıyorum” demişti! Feraye Tanyolaç’ın son hali olay oldu

FERAYA TANYOLAÇ'IN SON HALİ

Gözlerden uzak yaşayan Tanyolaç prodüktör olarak çalışan Feraye Tanyolaç Kaya Çilingiroğlu'nun sözleri sonrası merak edildi. Feraye Tanyolaç'ın son halini görenler "Yıllar yaramış", "Yıllanmış şarap gibi" yorumlarında bulundu.

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Kaya Çilingiroğlu eski eşi için “çok utanıyorum” demişti! Feraye Tanyolaç’ın son hali olay oldu

İşte Feraye Tanyolaç'ın son halİ...