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Şimşek ve Erkan Hindistan'a gidecek

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Giriş: 17.07.2023 11:12
Güncelleme:17.07.2023 11:14
Gözler 17-18 Temmuz’da Hindistan’da düzenlenecek G-20 toplantılarında. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Türkiye’yi temsilen toplantılara katılacak. Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüşecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
Şimşek ve Erkan Hindistan’a gidecek
Şimşek ve Erkan Hindistan'a gidecek
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