15 Ekim 2024, Salı
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Savunmaya katkı fonu için kredi kartından 750 TL kesilecek! Kart limiti 200 bin TL mi olacak?

Savunmaya katkı fonu için kredi kartından 750 TL kesilecek! Kart limiti 200 bin TL mi olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 13:06
Savunmaya katkı fonu için kredi kartlarından kesinti yapılması planlanıyor. Ancak kredi kartı limitleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşanıyor. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu ayrıntıları aktardı.
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