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Rize’de mandalina hasadının son günleri! Bu yıl rekolte yüksek

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.02.2024 15:57
Rize mandalinası bu yıl rekoltesiyle çiftçinin yüzünü güldürdü. Satsuma cinsi mandalinada hasadın son günleri yaşanıyor.
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