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Promosyon ödemesine özel bankalar da katıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2024 08:34
"Emeklilere promosyon ödemesi için 19 banka ile protokol imzalandı" açıklaması Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. Böylece emekliye promosyon ödemesine özel bankalar da dahil oldu.
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