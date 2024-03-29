Promosyon ödemesine özel bankalar da katıldı

"Emeklilere promosyon ödemesi için 19 banka ile protokol imzalandı" açıklaması Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. Böylece emekliye promosyon ödemesine özel bankalar da dahil oldu.

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