Piyasaların merakla beklediği haber! Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu

Piyasalar gözünü Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı sonuçlarına çevirdi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıkladı. Yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 30’dan yüzde 35 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir." denildi.