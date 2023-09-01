Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 3,8 büyüme gerçekleştirdi. Beklentilerin üzerindeydi. Merkez Bankası adımları piyasalara güven verdi. Peki piyasalar haftayı nasıl kapatacak? Bugün için beklentiler ne yönde? Piyasalar güne nasıl başlayacak? Altın ve dövizi nasıl bir seyir bekliyor? Gelişmeleri Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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