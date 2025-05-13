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Piyasalar güne nasıl başladı? Altında yön ne olacak?

Piyasalar güne nasıl başladı? Altında yön ne olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.05.2025 11:06
ABD ile Çin ticaret savaşını sonlandırma konusunda anlaştı. İki ülke 90 gün geçerli olacak şekilde tarifeleri karşılıklı indirme kararı aldı. PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı verdi. Dün hem Türkiye hem dünya borsaları yukarı doğru ivmeyi çevirdi. Altın da gerileme yaşandı. Piyasanın nabzını A Haber canlı yayınından Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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Piyasalar güne nasıl başladı? Altında yön ne olacak?
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