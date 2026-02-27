Pakistan ve Afganistan resmen savaşa girdi! Küresel piyasalar bu gerilimden nasıl etkilendi?

Güney Asya'da tansiyon zirveye çıktı; Pakistan ve Afganistan resmen savaş ilan ederek sıcak çatışma dönemine girdi. Bölgedeki bu kritik gelişme ve İran-ABD hattındaki belirsizlikler küresel piyasalarda hareketliliğe neden olurken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve sunucu Cansın Helvacı, A Haber canlı yayınında ekonomideki son tabloyu ve jeopolitik risklerin yatırım araçlarına yansımasını tüm detaylarıyla analiz etti.