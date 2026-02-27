CANLI YAYIN
Kandil'den gelen mesaj: Türksüz Kürt, Kürtsüz Türk olmaz
Erdoğan: Türkiye'de tarihi bir dönüşüm yaşanıyor
7 bin robot süpürgenin kontrolünü ele geçirdi!
Bakan Işıkhan'dan emeklilere destek ödemesi sözleri!
İmralı'dan "ikinci aşama" mesajı!
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Pakistan ve Afganistan resmen savaşa girdi! Küresel piyasalar bu gerilimden nasıl etkilendi?

Güney Asya'da tansiyon zirveye çıktı; Pakistan ve Afganistan resmen savaş ilan ederek sıcak çatışma dönemine girdi. Bölgedeki bu kritik gelişme ve İran-ABD hattındaki belirsizlikler küresel piyasalarda hareketliliğe neden olurken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve sunucu Cansın Helvacı, A Haber canlı yayınında ekonomideki son tabloyu ve jeopolitik risklerin yatırım araçlarına yansımasını tüm detaylarıyla analiz etti.

Gergin bekleyiş: ABD-İran masası dağılacak mı?
AK Gençlik'ten Başkan'a doğum günü sürprizi!
Narkotik polisinden zehir baronlarına darbe!
Afganistan-Pakistan sınırı neden karıştı?
Çatışmadan son detaylar A Haber'de!
Milyoner'e damga vuran anlar: Jokerini kullanmadığına pişman oldu
Pakistan-Afganistan savaşının sebebi ne?
