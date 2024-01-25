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Merkez Bankası’nın faiz kararı ne anlama geliyor? Piyasalar ne cevap verdi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.01.2024 14:39
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 42.50'den yüzde 45'e yükseltti. Merkez Bankası’nın faiz kararını A Haber canlı yayınına katılan A Para yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ile ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi değerlendirdi.
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