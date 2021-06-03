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Memur ve emeklilerin yeni maaşları ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber'de yeni zamları açıkladı
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında memur ve emeklilerin yeni maaşlarını değerlendirdi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emekli ve memurlara yapılacak zamlar merak konusu oldu. Yılda iki kez yapılan emekli ve memur zammı yeniden gündem oldu. Peki emekli ve memur zamları ne kadar olacak?