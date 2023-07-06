Memur, polis, öğretmen, doktor ne kadar maaş alacak? Milyonlara yeni maaş

Hükümet memur ve emekli vatandaşını yine enflasyona ezdirdmedi. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği memur ve emekli maaş zammı açıklandı. En düşük memur maaşı yüzde 86 artışla 22 bin 17 liraya çıkarken, memura yüzde 17.55 oranındaki artışla birlikte "ilave ödeme" adıyla 8 bin 76 lira zam yapıldı. Meclis'e sunulan yasa teklifinde yer alan seyyanen zam oranı gösterge ile belirlendi. Kim ne kadar zam alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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