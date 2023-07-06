06 Temmuz 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Memur, polis, öğretmen, doktor ne kadar maaş alacak? Milyonlara yeni maaş
Hükümet memur ve emekli vatandaşını yine enflasyona ezdirdmedi. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği memur ve emekli maaş zammı açıklandı. En düşük memur maaşı yüzde 86 artışla 22 bin 17 liraya çıkarken, memura yüzde 17.55 oranındaki artışla birlikte "ilave ödeme" adıyla 8 bin 76 lira zam yapıldı. Meclis'e sunulan yasa teklifinde yer alan seyyanen zam oranı gösterge ile belirlendi. Kim ne kadar zam alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.