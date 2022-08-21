21 Ağustos 2022, Pazar
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Masadaki EYT formülleri ve senaryolar neler?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılan EYT çalışması hızlandı. 5 milyonu aşkın EYT'li merakla bekliyor. Çalışmanın 2022 yılı bitmeden netleşmesi ve 2023 yılında da yasalaşması bekleniyor. Masadaki EYT formüllerini ve tüm senaryoları konuğumuz Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ile detaylandırdık.