"Market Fiyatı Uygulaması” artık mobile! Ürünün tüm marketlerdeki fiyatı listelenecek

ahaber.com.tr
Giriş: 11.08.2025 15:11
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı zincir marketlerdeki fiyatların karşılaştırılabileceği yeni bir mobil uygulama olan "Market Fiyatı Uygulamasını" kullanıma sundu. Uygulama sayesinde aynı ürünün farklı marketlerdeki fiyatını tek bir ekranda görmek mümkün. İşte detaylar...
