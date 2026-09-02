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Türkiye gökyüzünde yeni döneme hazırlanıyor: Askeri lojistik için insansız kargo uçağı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye gökyüzünde yeni döneme hazırlanıyor: Askeri lojistik için insansız kargo uçağı

Gelişen teknolojiyle birlikte savunma ve havacılık alanında yeni bir dönem başlıyor. Mevcut sistemlerin insansızlaştırılması, geleceğin önemli hedefleri arasında yer alırken, Türkiye'nin bu alandaki kabiliyetleri dikkat çekiyor. Mevcut kargo uçaklarının insansız hale getirilmesi ve gelecekte tamamen insansız kargo uçaklarının geliştirilmesi, yeni nesil projeler arasında değerlendiriliyor. Türkiye'nin bu alandaki potansiyeli, Savunma Sanayii Uzmanı Ali Önen tarafından değerlendirildi. A Haber Muhabiri Damla Kuşkapan ve Kameraman Serkan Öztürk, gelişmeleri görüntüleyerek detayları aktardı.

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