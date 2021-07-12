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Kurban Bayramı ile ekonomide canlılık arttı! Türkiye’ye Turist akını
KARŞILIKSIZ ÇEKE CEZA ERTELEMESİ
- 10'da birini ödeyen cezadan kurtulacak, kalan tutar 15 taksite bölünecek.
VERGİ VE BEYANNAMEDE SÜRE UZUYOR
- KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim beyannameleri 30 Temmuz'a kadar verilebilecek.
DESTEKLER DEVAM EDECEK
- Küçük işletmeler destek için 6 Ağustos'a kadar başvurabilecek.
VATANDAŞ SORUYOR
*Kredi kartında taksit ve erteleme mesajları geliyor. Avantajlı mı?
*Kısa çalışma sırasında primlerin yatmadığı söyleniyor doğru mu?
* Tüketici hakem heyetine nasıl başvurulur?
*Motorlu Taşıtlar Vergisi kredi kartı ile ödenir mi?
*Yapılandırmada başvuru ne zaman bitecek?
TURİZMDE CANLILIK SÜRÜYOR
6 ayda gelen turist sayıları
Rusya 439 bin 209 kişi
Ukrayna 429 bin 366 kişi
Almanya 145 bin 444 kişi
Toplam turist 1 milyon 551 bin 633 kişi