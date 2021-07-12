Kurban Bayramı ile ekonomide canlılık arttı! Türkiye’ye Turist akını

Karşılıksız çeke cezada erteleme 30 Haziran 2022'ye uzatıldı. Vergi ve beyannamede süre uzuyor. KOSGEB destekleri 1 ay daha devam edecek. Ekonomideki son gelişmeleri Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

KARŞILIKSIZ ÇEKE CEZA ERTELEMESİ

- 10'da birini ödeyen cezadan kurtulacak, kalan tutar 15 taksite bölünecek.

VERGİ VE BEYANNAMEDE SÜRE UZUYOR

- KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim beyannameleri 30 Temmuz'a kadar verilebilecek.

DESTEKLER DEVAM EDECEK

- Küçük işletmeler destek için 6 Ağustos'a kadar başvurabilecek.

VATANDAŞ SORUYOR

*Kredi kartında taksit ve erteleme mesajları geliyor. Avantajlı mı?

*Kısa çalışma sırasında primlerin yatmadığı söyleniyor doğru mu?

* Tüketici hakem heyetine nasıl başvurulur?

*Motorlu Taşıtlar Vergisi kredi kartı ile ödenir mi?

*Yapılandırmada başvuru ne zaman bitecek?

TURİZMDE CANLILIK SÜRÜYOR

6 ayda gelen turist sayıları

Rusya 439 bin 209 kişi

Ukrayna 429 bin 366 kişi

Almanya 145 bin 444 kişi

Toplam turist 1 milyon 551 bin 633 kişi