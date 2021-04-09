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Kod-29 sorunu çözüldü! Kod-19 nedir? Kimler uygular? Yeni kodlar nedir? A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 09.04.2021 10:12
Güncelleme:09.04.2021 10:17
Son dakika haberi...Hükümet salgınla mücadele döneminde hem çalışanı hem işvereni koruma adımlarını sürdürürken, işten çıkarma yasağında önemli bir düzenlemeye gidildi. Haksız işten çıkarmaya karşı "kod" freni geldi. Yeni kodlar belirlendi. Peki Kod-29 nedir? Kimler uygular? Yeni kodlar nedir? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
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Kod-29 sorunu çözüldü
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