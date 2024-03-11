11 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Kira gelirinden hangi giderler düşülür? Gösterilecek giderler neler, vergiye hangi oranda yansıyor?

Kira gelirinden hangi giderler düşülür? Gösterilecek giderler neler, vergiye hangi oranda yansıyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.03.2024 15:44
Evini kiraya veren milyonlarca mülk sahibi için kira beyanname süreci 1 Mart itibarıyla başladı. Yapılan bazı ödeme ve harcamalar ise kira vergisinden düşürülebiliyor. Hangi kalemler vergiden düşülüyor? A Haber muhabiri Kübra Kılıç uzmanına sordu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kira gelirinden hangi giderler düşülür?
Kira gelirinden hangi giderler düşülür?
Avrupa’yı solladık! Türkiye zirvede
Avrupa'yı solladık! Türkiye zirvede
Kira artışında yüzde 25 sınırı sürecek mi?
Kira artışında yüzde 25 sınırı sürecek mi?
Seçim öncesi fırsatçı zammı mı?
Seçim öncesi "fırsatçı" zammı mı?
Kredi notu artırımı ne anlama geliyor?
Kredi notu artırımı ne anlama geliyor?
Yükselen not piyasaları nasıl etkiler?
Yükselen not piyasaları nasıl etkiler?
Ramazan ayında fiyatlar neden arttı?
Ramazan ayında fiyatlar neden arttı?
Konut kredisi alırken dikkat!
Konut kredisi alırken dikkat!
Romen gazını Kalyon taşıyacak
Romen gazını Kalyon taşıyacak
Dünyada düşüyor, Türkiye’de yükseliyor
Dünyada düşüyor, Türkiye'de yükseliyor
Konut kredisi kullanacaklar dikkat!
Konut kredisi kullanacaklar dikkat!
Faiz oranları ve vade ne kadar olacak?
Faiz oranları ve vade ne kadar olacak?
Daha Fazla Video Göster