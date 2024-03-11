Kira gelirinden hangi giderler düşülür? Gösterilecek giderler neler, vergiye hangi oranda yansıyor?

Evini kiraya veren milyonlarca mülk sahibi için kira beyanname süreci 1 Mart itibarıyla başladı. Yapılan bazı ödeme ve harcamalar ise kira vergisinden düşürülebiliyor. Hangi kalemler vergiden düşülüyor? A Haber muhabiri Kübra Kılıç uzmanına sordu.

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