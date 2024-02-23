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Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır? Ev sahibi ne kadar vergi ödeyecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 15:28
Kira gelirleri beyanında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor. Peki kira gelir vergisi hesaplaması nasıl yapılıyor? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan gayrimenkul yatırım uzmanı Olcay Selvi anlattı.
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Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır?
Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır?
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