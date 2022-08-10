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Kim ne zaman emekli oluyor? EYT’liye yaş ve prim formülü | Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

A Haber
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Giriş: 10.08.2022 10:13
Son dakika ekonomi haberi... Milyonların beklediği EYT’de en güçlü formül hangisi? EYT ile kim, ne zaman emekli oluyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
Kim ne zaman emekli oluyor? KİM NE ZAMAN EMEKLİ OLUYOR?

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