10 Ağustos 2022, Çarşamba
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Kim ne zaman emekli oluyor? EYT’liye yaş ve prim formülü | Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı
Son dakika ekonomi haberi... Milyonların beklediği EYT’de en güçlü formül hangisi? EYT ile kim, ne zaman emekli oluyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.