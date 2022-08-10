Kim ne zaman emekli oluyor? EYT’liye yaş ve prim formülü | Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

Son dakika ekonomi haberi... Milyonların beklediği EYT’de en güçlü formül hangisi? EYT ile kim, ne zaman emekli oluyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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