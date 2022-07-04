04 Temmuz 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kıdem tazminatı... GSS primleri… Staj ücreti… 65 yaş aylığı… işsizlik maaşı… Milyonlara yeni maaş!
Yeni asgari ücret Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Kararın, 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı. Peki yeni asgari ücret işsizlik maaşını nasıl değiştirecek? Maliyeti ne olacak? A Para Haber Müdürü Serdar Kuter tüm detayları A Haber canlı yayınında aktardı.