Kıdem tazminatı... GSS primleri… Staj ücreti… 65 yaş aylığı… işsizlik maaşı… Milyonlara yeni maaş!

Yeni asgari ücret Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Kararın, 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı. Peki yeni asgari ücret işsizlik maaşını nasıl değiştirecek? Maliyeti ne olacak? A Para Haber Müdürü Serdar Kuter tüm detayları A Haber canlı yayınında aktardı.

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