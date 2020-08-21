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Karadeniz'de doğal gaz mı bulundu? A Haber'de flaş açıklama: Gaz piyasasının buradan yönlendirilmesi önümüzü açacak

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Giriş: 21.08.2020 13:00
Güncelleme:21.08.2020 13:07
Son dakika haberi... Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye çevrilmişken büyük müjdeye saatler kala tahminler Karadeniz'de doğal gazın bulunduğu konusunda yoğunlaştı. Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan, A Haber canlı yayında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Arslan, Karadeniz’de doğal gaz bulunduğu tahminleri hakkında “Gaz piyasasını buradan yönlendirilmesi önümüzü açacak. Başka bir dönüm noktasına gidecek.” İfadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye çevrilmişken büyük müjdeye saatler kala tahminler Karadeniz'de doğal gazın bulunduğu konusunda yoğunlaştı. Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan, A Haber canlı yayında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Arslan, Karadeniz'de doğal gaz bulunduğu tahminleri hakkında "Gaz piyasasını buradan yönlendirilmesi önümüzü açacak. Başka bir dönüm noktasına gidecek." İfadelerini kullandı.

Piyasalar müjdeli haberi bekliyor! Eğer müjde tahminleri doğruysa gelecekte nasıl bir Türkiye ekonomisi gözüküyor? PİYASALAR MÜJDELİ HABERİ BEKLİYOR! EĞER MÜJDE TAHMİNLERİ DOĞRUYSA GELECEKTE NASIL BİR TÜRKİYE EKONOMİSİ GÖZÜKÜYOR?
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