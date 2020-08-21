Son dakika haberi... Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye çevrilmişken büyük müjdeye saatler kala tahminler Karadeniz'de doğal gazın bulunduğu konusunda yoğunlaştı. Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan, A Haber canlı yayında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Arslan, Karadeniz’de doğal gaz bulunduğu tahminleri hakkında “Gaz piyasasını buradan yönlendirilmesi önümüzü açacak. Başka bir dönüm noktasına gidecek.” İfadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye çevrilmişken büyük müjdeye saatler kala tahminler Karadeniz'de doğal gazın bulunduğu konusunda yoğunlaştı. Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan, A Haber canlı yayında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Arslan, Karadeniz'de doğal gaz bulunduğu tahminleri hakkında "Gaz piyasasını buradan yönlendirilmesi önümüzü açacak. Başka bir dönüm noktasına gidecek." İfadelerini kullandı.