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İsrail ile kritik görüşme! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar İsrail Enerji Bakanı Israel Katz ile görüştü

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Giriş: 03.09.2023 19:10
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar İsrailli mevkidaşıyla telefonda görüştü. Bakan Bayraktar, "Görüşmede, doğal gaz başta olmak üzere enerji alanındaki ikili ve bölgesel iş birliği imkanlarını değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
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