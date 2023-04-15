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İŞKUR’dan istihdama büyük destek! Martta 116 bin kişi iş sahibi yaptılar

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Giriş: 15.04.2023 15:22
Türkiye İş Kurumu, mart ayında 116 bin 869 kişiyi daha işe yerleştirdi. Yılın ilk üç ayında ise 264 bin kişi iş sahibi yapıldı. Bu dönemde işverenlerden 644 binin üzerinde açık iş alındı.
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