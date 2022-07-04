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Haziran ayı enflasyonu belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 04.07.2022 08:32
Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından gözler bugün açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonun rakamlarında. Memur ve emeklinin zam oranı bugün netleşecek. Peki maaş artışının ne kadar olması öngörülüyor? Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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