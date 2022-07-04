Haziran ayı enflasyonu belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından gözler bugün açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonun rakamlarında. Memur ve emeklinin zam oranı bugün netleşecek. Peki maaş artışının ne kadar olması öngörülüyor? Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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