Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon ve büyüme açıklaması!

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nde konuştu. Bakan Şimşek, ekonomi programının 3 hedefini açıklarken, "OVP'nin ana hedefi fiyat istikrarıdır, fiyat istikrarının olmadığı bir yerde öngörülebilirlikten bahsedemezsiniz, nitelikti, sürdürülebilir ve rekabetçi bir sanayi olmaz. İkinci hedefimiz mali disiplinin tesis edilmesidir, üçüncüsü de sürdürülebilir bir cari açık" dedi.