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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Suudi Arabistan’daki IMF konferansında konuştu: Dezenflasyon sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Suudi Arabistan’daki IMF konferansında konuştu: Dezenflasyon sürecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.02.2025 12:51
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu IMF'nin Suudi Arabistan'da düzenlediği konferansta konuştu. Enflasyonla mücadeleye yönelik "sağlam politikalara devam" mesajı veren Şimşek, yabancı yatırımın artırılmasının önemine de vurgu yaptı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Suudi Arabistan’daki IMF konferansında konuştu: Dezenflasyon sürecek
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecek
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecek
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