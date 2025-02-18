18 Şubat 2025, Salı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Suudi Arabistan’daki IMF konferansında konuştu: Dezenflasyon sürecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu IMF'nin Suudi Arabistan'da düzenlediği konferansta konuştu. Enflasyonla mücadeleye yönelik "sağlam politikalara devam" mesajı veren Şimşek, yabancı yatırımın artırılmasının önemine de vurgu yaptı.