Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Suudi Arabistan’daki IMF konferansında konuştu: Dezenflasyon sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu IMF'nin Suudi Arabistan'da düzenlediği konferansta konuştu. Enflasyonla mücadeleye yönelik "sağlam politikalara devam" mesajı veren Şimşek, yabancı yatırımın artırılmasının önemine de vurgu yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN