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Havale ve EFT yapanlar dikkat! Tüketici hangi durumlarda mağdur olabilir?

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 13.04.2024 09:15
Türkiye'de 2023'te günde 12 milyon EFT, on milyon havale işlemi yapıldı. Uzmanlar ödeme işlemi yapılırken bazı ayrıntılar olmadığında tüketicinin mağdur olabileceği konusunda uyarıyor. Peki para transferi yaparken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Ayrıntılar haberimizde...
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