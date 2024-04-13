13 Nisan 2024, Cumartesi
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Havale ve EFT yapanlar dikkat! Tüketici hangi durumlarda mağdur olabilir?
Türkiye'de 2023'te günde 12 milyon EFT, on milyon havale işlemi yapıldı. Uzmanlar ödeme işlemi yapılırken bazı ayrıntılar olmadığında tüketicinin mağdur olabileceği konusunda uyarıyor. Peki para transferi yaparken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Ayrıntılar haberimizde...