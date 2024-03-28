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Hangi emekli ne kadar promosyon alacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 11:52
Emeklilerin banka promosyon tutarlarında artışa gidilmişti. Yaklaşık 15 bin liraya varan promosyon ödemeleri bugün başlıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç ve Sosyal Güvenik Uzmanı Melis Elmen aktardı.
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